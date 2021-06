In Norwegen wurden im Mai 8.498 neue Elektro-Pkw zugelassen. Der Anteil der E-Autos an den Pkw-Neuzulassungen lag vergangenen Monat bei 60,4 Prozent. Das erfolgreichste Modell Norwegens über alle Antriebsarten hinweg war im Mai der Ford Mustang Mach-E mit 1.384 Neuzulassungen. Im Vergleich zum Mai 2020 (3.444 Neuzulassungen) waren die 8.498 E-Pkw ein Plus von 146,6 Prozent. Im laufenden Jahr kamen ...

