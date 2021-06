Der Kurs des Bitcoin hat am Donnerstag zugelegt und sich weiter von den heftigen Verluste der vergangenen Wochen erholt.Frankfurt - Der Kurs des Bitcoin hat am Donnerstag zugelegt und sich weiter von den heftigen Verluste der vergangenen Wochen erholt. Zuletzt kostete die weltweit wichtigste und bekannteste Digitalwährung knapp 39'000 US-Dollar und damit deutlich mehr als am Mittwoch. Der Bitcoin war wie die meisten anderen Kryptowährungen im Mai stark unter Druck geraten. So fiel der Bitcoin-Kurs Mitte Mai auf 30'...

