Der AT&S-Aufsichtsrat hat die Investition von AT&S an einem neuen Standort in Südostasien einstimmig beschlossen und dem Projekt zugestimmt, teilt AT&S mit. Dieses soll laut AT&S die größte Investition in der Unternehmensgeschichte werden. Für das Projekt - die Errichtung eines Produktionsstandorts für High-End- Substrate in Südostasien - ist ein Investment in der Höhe von bis zu 1,7 Mrd. Euro in den Jahren 2021 bis 2026 geplant, insgesamt werden zusätzlich 5000 Arbeitsplätze geschaffen. Gleichzeitig wird der Firmensitz in Leoben-Hinterberg ausgebaut, der damit nicht nur Drehscheibe und Angelpunkt bleibt, sondern auch im Bereich der Forschung und erweiterten Produktionsmöglichkeiten zusätzlich an Bedeutung gewinnt.

