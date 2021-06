Tokio (ots/PRNewswire) - - Stärkung der Import/Export-Gateway-Funktionen in EuropaNippon Express (Belgien) NV/SA (im Folgenden "NE Belgien"), eine örtliche Tochtergesellschaft von Nippon Express Co., Ltd., hat sich mit der Nippon Express Europe GmbH zusammengetan, um einen neuen Service über den Flughafen Lüttich und den internationalen Flughafen Ostende-Brügge zur Stärkung der Import/Export-Gateway-Funktionen in Europa ins Leben zu rufen.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202105265409-O1-E2E7fjENFoto 1: Am Flughafen Lüttichhttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202105265409/_prw_PI5fl_iZG57Kd7.jpgFoto 2: Links: Steven Verhasselt, Vice President der Liege Airport SA; rechts: Tsuyoshi Ogihara, Präsident von NE Belgienhttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202105265409/_prw_PI3fl_gUoGn65S.jpg- Europa-Japan Hin- und Rücktransport zwischen den Flughäfen Lüttich und NaritaDie Coronavirus-Pandemie hat zu einer chronischen Knappheit des Luftfrachtraums geführt. Der Flughafen Lüttich in Ostbelgien ist einer der europäischen Frachtflughäfen und bietet derzeit regelmäßige Charterflüge von und nach China, Nordamerika, den Nahen Osten und nach Afrika an. Da es keine Beschränkungen für Abflüge und Ankünfte von Fluggesellschaften gibt, hat der Flughafen mit seiner geographisch vorteilhaften Lage in der Nähe der deutschen, niederländischen und französischen Grenze in den letzten Jahren sein Abfertigungsvolumen erweitert. Damit ist es nahezu auf dem Niveau der wichtigsten Gateway-Flughäfen Europas (Frankfurt, Amsterdam, Paris und London). Ein Güterbahnhof in der Nähe des Flughafens mit Eisenbahnenverbindungen zwischen China und Europa sowie ein intermodaler Containerterminal (Frachtkahn, Straße und Schiene) tragen zusätzlich zur Verbesserung der Gateway-Funktionen des Flughafens für mehrere Verkehrsträger bei.NE Belgien ist der erste japanische Spediteur, der in der Lütticher Region tätig ist. Das Unternehmen hat ein Büro in der Frachtzone des Flughafens eröffnet, um auch Containerfracht-Angebote (CFS) zu übernehmen. Das Unternehmen ist ab jetzt im Import/Export von Luftfracht tätig und nutzt den am 16. April gestarteten Charter-Hin- und Rücktransport zwischen den Flughäfen Lüttich und Narita.- Europa-USA Hin- und Rücktransport zwischen den Flughäfen Ostende und JFKAls Reaktion auf die steigende Nachfrage nach transatlantischem Luftfrachtverkehr wurde am 8. Mai ein Hin- und Rückflug-Charterservice zwischen dem Flughafen Ostende-Brügge im Westen Belgiens und dem New Yorker Flughafen John F. Kennedy International eingeführt. NE Belgien hat eine wöchentliche Chartervereinbarung mit Qatar Airways Cargo unterzeichnet, um seinen Minifrachter B777-300 ER für Hin- und Rückfracht zu nutzen. Alle Nebenleistungen vom Abflug bis zur Ankunft werden von Nippon Express erbracht. Das Unternehmen übernimmt auch die Abholung und Zustellung in den umliegenden Gebieten.Foto 3: Die Fracht wird in die Flugzeuge verladenhttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202105265409/_prw_PI2fl_33u1yy5Q.jpgFoto 4: Fracht im Flugzeughttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202105265409/_prw_PI4im_L8nJZXmh.jpg- Vorteile des neuen DienstesDurch die strategische Lage Belgiens im Herzen der europäischen Logistik kann an diesem Gateway Fracht aus Belgien, aber auch aus Nachbarländern wie den Niederlanden und Frankreich verladen werden. Nippon Express ist in der Lage, seinen Kunden trotz des chronischen Mangels an Laderaum durch die Pandemie zuverlässig Frachtraum zur Verfügung zu stellen.Website von Nippon Express: http://www.nipponexpress.com/Offizielle LinkedIn-Seite: NIPPON EXPRESS GROUPhttps://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/Pressekontakt:(Hr.) Koji Kasai oder (Hr.) Tomonori SekiyaAbteilung für Öffentlichkeitsarbeit und WerbungNippon Express Co., Ltd.Tel.: +81-3-6251-1454E-Mail: nittsu-ko_ho@nipponexpress.comOriginal-Content von: NIPPON EXPRESS CO., LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122405/4931784