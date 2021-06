Der Windkraftanlagen-Hersteller hat sich in Spanien einen weiteren Auftrag über 76,8 Megawatt gesichert. Er liefert für eine Ausbauphase eines Windparks in Zentralspanien 16 Anlagen des Typs N155/4.8. Der Auftrag umfasst zudem den Service und die Wartung der Turbinen über zwei Jahre. Im August 2022 sollen die Lieferungen und Errichtungen der ersten Anlagen beginnen; die Inbetriebnahme ist für Dezember 2022 geplant. Das gibt der Aktie Aufschwung!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



