Die Aktien der beiden Impfstoff-Entwickler BioNTech und Moderna kennen derzeit kein Halten. Beide Werte haben am Mittwoch ein neues Allzeithoch markieren können. Die Aktie von Moderna markierte den neuen Rekordstand bei 194,50 Dollar. Am Ende ging das Papier aus dem US-Handel mit einem Plus von 3,8 Prozent auf 191,60 Dollar. BioNTech kletterte bis auf 219,94 Dollar. Die Aktie ging mit einem Plus von 6,4 Prozent auf 219,40 Dollar aus dem Handel. Beflügelt wurde dabei auch die Aktie von CureVac. Sie ...

