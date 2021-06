Es soll die größte Investition in der Unternehmensgeschichte der AT&S werden und 5.000 Arbeitsplätze schaffen. Mit dem neuen Standort will der Vorstand den Jahresumsatz von aktuell knapp 1,2 bis 2026 auf rund 3 Mrd. zu steigern. Laut "Krone" und "Kurier" entsteht das Werk in Malaysia. Die AT&S-Aktie kann im Wiener Handel am Donnerstag zeitweise um 1,17 Prozent auf 34,55 Euro anziehen. /pro APA

