Zur Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßes strebt BMW auf seinem größten Markt in China weitreichende Ziele für die gesamte Lieferkette an. Wie China-Chef Jochen Goller auf einer BMW-Konferenz zu Nachhaltigkeit in Peking ankündigte, will der Münchner Autobauer die Emissionen zusammen mit seinen Zulieferern über die ganze Beschaffungskette bis 2030 um 20 Prozent verglichen mir 2019 verringern. "Wir müssen auf die gesamte Wertschöpfung schauen", sagte Goller der am Rande der Konferenz der Deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...