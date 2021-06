BYD (WKN: A0M4W9)-Aktien sind zwar aktuell nicht mehr günstig bewertet, aber das Unternehmen glänzt dennoch mit vielen positiven Meldungen. So wird beispielsweise die Semiconductor-Sparte abgespalten und separat an die Börse gebracht. Mit diesem Schritt kann sie mehr Geld einsammeln und strategische Maßnahmen noch besser umsetzen. Darüber hinaus wird die BYD-Aktie zukünftig in den HangSeng-Index aufgenommen. Fondsmanager und Indexfonds werden sie deshalb noch häufiger kaufen. Die Zeiten, in denen ...

