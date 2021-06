JBS war am Wochenende Ziel einer Attacke mit Erpressungs-Software geworden, die Urheber werden in Russland vermutet.Rio de Janeiro / Greeley - Der weltgrössten Fleischkonzern JBS hat die Folgen einer massiven Cyberattacke nach mehreren Tagen weitgehend bewältigt. Alle Werke in den USA sollen am Donnerstag wieder mit voller Kapazität arbeiten, teilte der brasilianische Konzern mit. Am Mittwoch lief demnach der Grossteil der Fabriken wieder. Darunter seien die gesamte Schweinefleisch- und Geflügel-Produktion...

