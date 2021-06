Berlin (ots) - Der soziale Notstand ist da. Nicht nur Viren, sondern auch Armut und Ausgrenzung bekämpfen!In der Corona-Pandemie hat sich die soziale Notlage vieler Menschen verschärft. In Armut Lebende verschwinden aus der öffentlichen Wahrnehmung. Darum melden sich die Armen jetzt laut und nachhaltig zu Wort. Sie fordern im beginnenden Bundestagswahlkampf einen demokratischen Streit um Armut und Sozialpolitik und verlangen ein Recht auf Gehör, Beteiligung und gesellschaftliche Teilhabe.Wann? Am Mittwoch, 9. Juni, 10.00 UhrWo? Online (Zoom)Ihre Fragen beantworten- Maria Loheide, Vorständin Sozialpolitik, Diakonie Deutschland- Michael Stiefel, Armutsnetzwerk- Helga Röller, Aktivistin in Erwerbslosen-NetzwerkenGemeinsam laden wir Sie herzlich zu einem Online-Pressegespräch ein und bitten um Anmeldung bis zum 7. Juni 2021 unter pressestelle@diakonie.de. Die Einwahldaten für die Zoom-Videokonferenz schicken wir Ihnen anschließend zu.Bei Rückfragen oder zur Vereinbarung von Interviews stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.Pressekontakt:Kathrin KlinkuschPressesprecherinZentrum Kommunikation T +49 30 65211-1780 F +49 30 65211-3780pressestelle@diakonie.deDiakonie Deutschland Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklunge.V. Caroline-Michaelis-Str. 1, 10115 Berlinwww.diakonie.deOriginal-Content von: Diakonie Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111550/4931900