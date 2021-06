Der Kiwi hat sich weiter abgeschwächt. Der Wirtschaftskalender hat nicht viel zu bieten und so dürfte der NZD/USD seinen Rangehandel vor der Veröffentlichung der US-NFP am Freitag fortsetzen, so die Einschätzung der ANZ Bank Ökonomen. NZD/USD wird hauptsächlich von der allgemeinen USD-Stimmung angetrieben "Es gab keine US-Daten, aber das Beige Book ...

Den vollständigen Artikel lesen ...