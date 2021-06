Unsere beiden heutigen Protagonisten BioNTech und Varta befinden sich gegenwärtig in unterschiedlichen Konstellationen. Während die Aktie von BioNTech nach einer kurzen, aber intensiven Konsolidierung erneut Schwung aufgenommen hat und derzeit ein veritables Aufwärtsmomentum aufweist, fehlt es der Aktie des Batterieherstellers Varta genau an diesem Aufwärtsmomentum. Dementsprechend mühsam entwickelte sich der Kurs in den letzten Tagen und Wochen. ...

