DJ MARKT USA/Wall Street vor Datenflut im Minus erwartet

Der Aktienterminmarkt lässt am Donnerstag auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn an der Wall Street schließen. Doch ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, weil es eine Flut an Konjunkturdaten zu verarbeiten gilt, die die aktuelle Debatte um Konjunkturerholung einerseits und Inflationsentwicklung mit drohenden geldpolitischen Straffungen andererseits befeuern dürften. Am Vorabend hatte der Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank keine Zweifel am Inflationsdruck aufkommen lassen - angefacht durch steigenden Konsum, Problemen in der Lieferkette und Knappheit bei Arbeitskräften.

Daher dürften am Donnerstag die Arbeitsmarktdaten im Hinblick auf den offiziellen Beschäftigungsbericht am Freitag genau unter die Lupe genommen werden. Veröffentlicht werden die wöchentlichen Daten zur Arbeitslosenversicherung und der ADP-Arbeitsmarktbericht. "Der Fokus liegt weiterhin auf der Inflation und den Zentralbanken sowie dem Zeitpunkt des Zurückfahrens der Wertpapierkäufe", sagt Investmentstrategin Caroline Simmons von UBS Global Wealth Management. Sollte der Arbeitsmarkt stärker ausfallen als Anleger erwarten, werde die Diskussion um Wirtschaftserholung, Jobwachstum, Lohnerhöhungen und Inflation befeuert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2021 06:18 ET (10:18 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.