Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die amerikanische Großbank J.P. Morgan emittiert zwei Anleihen mit einem anfänglichen Festzins, so die Börse Stuttgart.- Die erste Anleihe (ISIN US46647PCH73/ WKN A3KRWM) mit Fälligkeit zum 01.06.2025 verfüge über ein Emissionsvolumen von zwei Milliarden US-Dollar. In der Festzinsperiode bis zum 01.06.2024 betrage der Zinssatz hier 0,824%. Anschließend, also bis zum 01.06.2025, würden die Zinsen quartalsweise ausgezahlt. Die Verzinsung ergebe sich dabei aus der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) und einem Aufschlag von 0,54%. ...

