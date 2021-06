DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-PMI steigt im Mai etwas stärker als erwartet

Das Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich im Mai etwas deutlicher als erwartet verstärkt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 57,1 (April: 53,8) Punkte, wie das IHS Markit Institut im Zuge der zweiten Veröffentlichung berichtete. Das war der höchste Wert seit Februar 2018. Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung von 56,9 Punkten erwartet. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des nicht-verarbeitenden Gewerbes stieg in zweiter Veröffentlichung auf 55,2 (50,5) Punkte. Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung von 55,1 Punkten prognostiziert.

Deutsches Wirtschaftswachstum verstärkt sich im Mai

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai wie erwartet verstärkt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verbesserte sich auf 56,2 (April: 55,8) Punkte, wie aus den Daten der zweiten Veröffentlichung hervorgeht. Damit wurde das Ergebnis der ersten Veröffentlichung bestätigt. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Der Index für den Servicesektor erhöhte sich in zweiter Veröffentlichung auf 52,8 (49,9) Punkte, was ebenfalls dem Ergebnis der ersten Veröffentlichung entsprach.

Pkw-Neuzulassungen in Deutschland im Mai um 37 Prozent gestiegen

In Deutschland haben die Pkw-Neuzulassungen im Mai kräftig angezogen. Wie der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) mitteilte, wurden im vergangenen Monat in Deutschland mit 230.600 Pkw 37 Prozent mehr neu zugelassen als im Mai vergangenen Jahres, als die coronabedingten Beschränkungen auf die Verkaufszahlen drückten. Hochgerechnet auf die ersten fünf Monaten dieses Jahres stieg das Neuzulassungsvolumen um 13 Prozent auf 1,12 Millionen Einheiten.

Altmaier: Wachstum zwischen 3,5 und 4 Prozent in diesem Jahr möglich

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat eine bessere Konjunkturentwicklung in Deutschland in Aussicht gestellt als bisher von der Regierung erwartet. "Wir können heute sagen, dass der Konjunkturmotor wieder läuft", sagte Altmaier bei einem Pressestatement in Berlin. Deutschland und seine Wirtschaft hätten das Schwerste hinter sich. Altmaier rechnete deshalb mit einem Wachstum von "mindestens um 3,5 Prozent" für dieses Jahr. Er halte es sogar für möglich, "dass wir ein Wachstum irgendwo zwischen dreieinhalb und 4 Prozent erreichen".

IW: "Weniger Wumms als versprochen" im Konjunkturpaket

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat die Bilanz zu den vor einem Jahr auf den Weg gebrachten Corona-Konjunkturhilfen als "durchwachsen" bezeichnet. "Weniger Wumms als versprochen", lautet das Fazit des arbeitgebernahen Konjunkturforschungsinstituts. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte mit seinerzeit "Wumms" durch die Maßnahmen zur Eindämmung des wirtschaftlichen Einbruch infolge der Corona-Pandemie angekündigt. Rund 130 Milliarden Euro waren dafür vorgesehen.

Scholz will zum Schuldenabbau "Wachstum in großen Maße organisieren"

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will mit Wachstum nach der Corona-Krise ähnlich wie nach der Finanzkrise von 2009 eine Stabilisierung der Staatsfinanzen innerhalb von zehn Jahren erreichen. "Das Wichtigste wird immer Wachstum sein", sagte Scholz im ZDF-Morgenmagazin. "Wenn die Krise etwa 2022 zu Ende ist ökonomisch, dann werden wir auch in zehn Jahren wieder eine Stabilisierung bekommen", erklärte er. "Wir müssen deshalb alles dafür tun, dass wir tatsächlich auch Wachstum organisieren in großem Maße."

Großbrand in Ölraffinerie im Süden von Teheran unter Kontrolle

Ein Feuer in einer iranischen Öl-Raffinerie im Süden von Teheran ist nach rund zehn Stunden von Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht worden. Bis zum Mittag solle es vollständig gelöscht sein, meldete die iranische Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf einen Sprecher der Tehran Oil Refining Company. Am Donnerstagvormittag war noch in mehreren Kilometern Entfernung dichter schwarzer Rauch zu sehen, wie AFP-Reporter berichteten. Die Raffinerie befindet sich nur wenige hundert Meter von Wohnvierteln entfernt.

G7 wollen globale Infrastrukturallianz gründen - Zeitung

Die sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) wollen einem Zeitungsbericht zufolge kommende Woche auf ihrem Gipfeltreffen in London eine globale Infrastrukturpartnerschaft vereinbaren. Ziel sei es, große klimafreundliche Bauvorhaben in Schwellen- und Entwicklungsländern voranzutreiben, und so einen westlichen Gegenentwurf zu Chinas Seidenstraßen-Initiative zu schaffen, schreibt das Handelsblatt.

EuGH verurteilt Deutschland wegen zu hoher Stickoxid-Werte

Deutschland hat jahrelang nicht genug gegen die hohe Belastung mit Stickoxiden in den Städten getan. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg gab am Donnerstag einer entsprechenden Vertragsverletzungsklage der EU-Kommission gegen die Bundesrepublik statt. Die Grenzwerte seien von 2010 bis 2016 in 26 Städten "systematisch und fortdauernd" überschritten worden. (Az: C 635/18)

DIW: Stickoxid-Urteil des EuGH ist Folge verfehlter Verkehrspolitik

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gegen Deutschland wegen zu hoher Stickoxidwerte in Städten als "Folge einer noch immer verfehlten Verkehrspolitik" bezeichnet. "Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs macht nochmals deutlich, dass Deutschland in puncto Luftreinhaltung in den Städten enormen Nachholbedarf hat", sagte DIW-Energieökonomin Claudia Kemfert.

EuGH weist Klage Ungarns gegen EU-Parlamentsabstimmung ab

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat eine Klage Ungarns gegen eine Entschließung des EU-Parlaments zur Rechtsstaatlichkeit in dem Mitgliedstaat abgewiesen. Das Gericht in Luxemburg urteilte am Donnerstag, das Parlament habe bei einer Abstimmung für ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn die Zweidrittelmehrheit auf korrekte Weise erreicht. Dies hatte Ungarn gerichtlich angezweifelt. Das EU-Parlament hatte im September 2018 für ein Rechtsstaatsverfahren gestimmt und vom Rat eine Feststellung gefordert, ob Ungarn Gefahr laufe, die Grundwerte der EU zu verletzen. (Az. C-650/18)

+++ Konjunkturdaten +++

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex Service Mai 56,6 (2. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Service Mai PROGNOSE: 56,6

Einkaufsmanagerindex Service Apr war 50,3

GROßBRITANNIEN

Einkaufsmanagerindex Service Mai 62,9

Einkaufsmanagerindex Service Mai PROG: 61,8

Einkaufsmanagerindex Service Apr war 61,0

ITALIEN

Einkaufsmanagerindex Service Mai 53,1

Einkaufsmanagerindex Service Mai PROGNOSE: 52,0

Einkaufsmanagerindex Service Apr bei 47,3

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.