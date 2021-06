Vancouver (British Columbia), 3. Juni 2021. TechX Technologies Inc. (CSE: TECX, OTC: TECXF, FRA: C0B1) ("TechX"' oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf aufstrebende Technologien wie Kryptowährungen, Blockchain, KI und Cloud-Technologien gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass seine Portfoliogesellschaft Catalyx Exchange ("Catalyx") im Mai 2021 eine beträchtliche Steigerung des Handelsvolumens, des Umsatzes, der Transaktionszahlen sowie der durchschnittlichen täglich aktiven Nutzer verzeichnet hat.

Catalyx.io, die führende kanadische Kryptowährungsbörse, ist eine in Kanada ansässige, beim FINTRAC registrierte und konforme Börsenplattform für digitale Aktiva, die auf den Handel mit Kryptowährungen, Blockchain und Cybersicherheitstechnologie spezialisiert ist.

Catalyx meldet ab Mai 2021 die folgenden Kennzahlen:

- Das Handelsvolumen ist von 22,02 Millionen C$ im April 2021 um 73 % auf 38,04 Millionen C$ im Mai 2021 gestiegen.

- Der Umsatz ist von 174.001,91 C$ um 97 % auf 343.367,15 C$ gestiegen.

- Die Anzahl der Transaktionen ist von 3.901 um 34 % auf 5.242 gestiegen.

- Die durchschnittliche Anzahl der täglichen aktiver Nutzer ist um 51 % gestiegen.

"Wir sind mit unserem kontinuierlichen Wachstum sehr zufrieden, insbesondere damit, dass unser Handelsvolumen während des Crashs des Kryptowährungsmarktes im Mai um 73 % gestiegen ist", sagte Jae Park, CEO von Catalyx. "Anstatt Investoren abzuschrecken, haben die gesunkenen Kryptowährungskurse eine attraktive Kaufmöglichkeit geschaffen, die wesentlich mehr Nutzer dazu verleitete, noch mehr zu handeln, da der Markt volatiler wurde. Es ist äußerst vielversprechend zu sehen, dass Catalyx Baissen nicht nur überstanden hat, sondern auch mit ihnen wächst."

Zahlungsabwicklungsabkommen mit Mobilum

https://mobilum.com hat auch bekannt gegeben, dass es ein Zahlungsabwicklungsabkommen mit Catalyx unterzeichnet hat, um Wechseldienstleistungen von Papiergeld zu Kryptowährungen auf https://fastbitcash.ca bereitzustellen. Die Integration wird es Catalyx ermöglichen, die Benutzer schneller an Bord zu holen und einzubinden, indem die Benutzer Kryptowährungen mit einer Visa oder Mastercard anstelle von EFT oder Interaktionszahlungsmethoden kaufen können. Fastbitcash verrechnet Gebühren in Höhe von 2,99 % für Kreditkartentransaktionen.

"Wir freuen uns, unseren Nutzern durch die Integration unserer Zahlungsabwicklung in Mobilum einen rascheren und einfacheren Zugang zu Kryptowährungen zu bieten. Unsere Gebühr in Höhe von 2,99 % ist deutlich niedriger als jene unserer Mitbewerber, die ihren Kunden zwischen 5 und 8 % pro Transaktion in Rechnung stellen", sagte Park. "Wir freuen uns auch, dass Mobilum nunmehr Teil der TechX-Familie ist, sowie darauf, unsere Börse in die digitale Wallet zu integrieren, die in naher Zukunft kommen wird."

Über TechX Technologies Inc.

https://tech-x.io/ (CSE:TECX) (OTC:TECXF) (FWB:C0B1) ist ein Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf aufstrebende Technologien in Wachstumsbranchen gerichtet ist, einschließlich Krypto-, Blockchain-, KI- und Cloud-Technologien. Unter der Führung von leitenden Angestellten und Branchenexperten haben unsere Investoren Zugang zu strategisch ausgewählten Portfoliounternehmen, die Technologien über den gesamten Kryptowährungs-Trichter anbieten und damit ein massives Marktpotenzial freisetzen. Zum Portfolio von TechX gehören die Unternehmen Mobilum, Catalyx Exchange, Altsignals, Xport Digital und Shiftinsights.

Über die Börse Catalyx

Catalyx ist eine in Kanada ansässige Börsenplattform für digitale Aktiva, die auf den Handel mit Kryptowährungen, Blockchain und Cybersicherheitstechnologie spezialisiert ist. Als vollständig vom FINTRAC regulierte Kryptowährungsbörse bietet Catalyx die höchsten Standards in puncto Sicherheit und Konformität und arbeitet mit weltweit anerkannten Namen in den Bereichen Blockchain-Technologien, Risikomanagement und Finanzlösungen zusammen, um deren Nutzern eine vertrauenswürdige, sichere Plattform zu bieten. Catalyx ist die erste kanadische Börse mit einem eigenen Stablecoin namens CADX und unterstützt über 40 Kryptowährungen.

Über Mobilum

Mobilum, ein Fintech-Startup, das die Fiat-Infrastruktur für die Kryptowährungsbranche bereitstellt, hat eine lizenzierte Plug-and-Play-Fiat-to-Crypto-Gateway- und Zahlungsverarbeitungstechnologie für Börsen, Wallets, Börsenmakler, Liquiditätsdienstleister und Kryptowährungsunternehmen. Die einfach zu bedienende On-Ramp- und Off-Ramp-Lösung von Mobilum macht die Integration für Unternehmen einfach, sodass ihre Nutzer Kryptowährungen mit Kredit- und Debitkarten kaufen und verkaufen können. Die digitale Wallet von Mobilum wird den Kunden des Unternehmens konkurrenzfähige Preise für über 237 Kryptowährungen bieten und ihren Nutzern ermöglichen, hohe Zinserträge und Renditen mit DeFi zu verdienen.

Diese Pressemitteilung könnte bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und dem anwendbaren kanadischen Wertpapierrecht enthalten. Die Begriffe "annehmen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "könnte" und ähnliche Begriffe oder Ausdrücke in dieser Pressemitteilung identifizieren zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen stellen die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse dar und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Risiken, Eventualitäten sowie Ungewissheiten unterliegen, auch wenn sie vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden. Es gibt viele Faktoren, sowohl bekannte als auch unbekannte, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht, noch ist es verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Umstände bzw. andere Ereignisse, die Auswirkungen auf solche Aussagen und Informationen haben, widerzuspiegeln - es sei denn, dies wird von den anwendbaren Gesetzen, Regelungen und Bestimmungen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

