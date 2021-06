Wien (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone werden in den kommenden Tagen vergleichsweise weniger markbestimmende Indikatoren veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Diese würden aber zum Teil spektakulär ausfallen. Die Industrieproduktion sei während der ersten Lockdowns im Zuge der Corona-Krise (März/April 2020) massiv reduziert worden. Die seitherige Erholung der Aktivität bringe es nun mit sich, dass im April der Vergleich des Outputniveaus zum Vorjahr historisch einzigartige Steigerungsraten ausweisen werde. Von einem Zuwachs von mehr als 30% p.a. (Deutschland) bis rund 45% p.a. (Frankreich, Spanien) bis hin zu 70% p.a. (Italien) dürfe man sich aber nicht täuschen lassen. In all den angeführten Ländern werde das Produktionslevel im April 2021 noch immer rund 2 bis 4% unter dem Niveau von Januar 2020 liegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...