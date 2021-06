Eine weitere Konsolidierung des NZD/USD ist in den nächsten Wochen zwischen 0,7180 und 0,7300 wahrscheinlich, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Gestern haben wir betont, dass der NZD 'tiefer auf 0,7235 fallen kann'. Wir fügten hinzu, dass 'die wichtige Unterstützung bei 0,7205 nicht in Gefahr geraten dürfte'. ...

