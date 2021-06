Die gleichzeitige Nutzung eines Accounts auf mehreren Geräten: Auf dieses Whatsapp-Feature haben viele gewartet. Jetzt haben Mark Zuckerberg und Whatsapp-Chef Will Cathcart die Funktion bestätigt. Gerüchte gab es bereits 2019, erste konkrete Meldungen folgten im März des vergangenen Jahres und jetzt ist es offiziell: Künftig wird es möglich sein, einen Whatsapp-Account mit mehreren Geräten gleichzeitig zu nutzen. Facebook-CEO Mark Zuckerberg und Whatsapp-Chef Will Cathcart bestätigten in einem Chat mit dem Twitter-Account Wabetainfo, dass es in den kommenden Monaten eine Betaphase für das...

