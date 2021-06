Wertpapiere des US-Grafikkartenherstellers NVIDIA konnten in dieser Woche einen weiteren Meilenstein am 138,2 % Fibo abarbeiten. Theoretisch könnte es in diesem Bereich nun zu einem längeren Pullback bekommen, das muss allerdings zwangsläufig nicht zutreffen. Besonders im abgelaufenen Jahr hat sich die NVIDIA-Aktie als Wellenmonster entpuppt und konnte von grob 180,68 an nahezu 600,00 US-Dollar zulegen. Ab August setzte ...

