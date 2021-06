WASHINGTON (dpa-AFX) - In der US-Wirtschaft hat sich der Stellenaufbau in der Privatwirtschaft deutlich beschleunigt. Im Mai seien im Monatsvergleich 978 000 Beschäftigte hinzugekommen, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit lediglich 650 000 neuen Stellen gerechnet.

Der Stellenaufbau fiel laut ADP breit aus und verteilte sich relativ gleichmäßig auf kleinere, mittlere und große Unternehmen. Besonders viele Arbeitsplätze kamen im coronageplagten Dienstleistungssektor hinzu. Dort wuchs die Beschäftigung um 850 000. Aber auch die Industrie baute Stellen auf.

Die US-Wirtschaft profitiert von der Corona-Impfkampagne, auch wenn diese zuletzt etwas ins Stocken geraten ist. Dennoch haben viele Bundesstaaten einstige Beschränkungen gelockert. Davon profitiert vor allem der Handel und die Dienstleister, wo viele Arbeitsplätze verloren gegangen waren./bgf/jha/