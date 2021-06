Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) - Appcino ist ein Low-Code-Beratungs- und Technologieunternehmen mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung in der Bereitstellung von Geschäftsanwendungen auf Low-Code-Plattformen, die eine effektive und beschleunigte digitale Transformation ermöglichen. Appcino ist ein Appian Trusted & Elite Solutions Partner und Salesforce Silver Consulting Partner. Appcino hat mehr als 600 Enterprise Apps für über 100 Kunden weltweit erstellt und hat mehrere Lösungsbeschleuniger auf diesen Plattformen entwickelt, um Transformationsprojekte zu beschleunigen.Appcino stellt Geschäftsanwendungen und Automatisierungslösungen bereit und setzt dabei sein umfangreiches intellektuelles Kapital ein, das aus fundiertem Fachwissen, technischem Know-How, starkem Humankapital und branchenführenden Low-Code-Plattformen besteht.Die Xebia Group ist ein schnell wachsender digitaler Marktführer, der hochwertige Cloud-, Daten-, KI-, Agile-, DevOps- und Software-Beratung anbietet und Unternehmen weltweit bei der digitalen Transformation unterstützt. Die Xebia Group hat bereits mehrere Marken erfolgreich auf den Markt gebracht und expandiert weiterhin im Rahmen ihrer "Buy and Build"-Strategie, indem sie Partnerschaften mit Vordenkern eingeht, um gemeinsam im digitalen Raum zu expandieren.Anand Sahay, der CEO von Xebia, sagte: "Low-Code-Plattformen sind Game Changer bei Anwendungen für Unternehmenssoftware. Sie haben eine große Zukunft, denn sie ermöglichen es Unternehmen, mehr geschäftliche Agilität zu erreichen. Appcino ist eine starke Marke und bietet interessante Fähigkeiten in Low-Code-Plattformen. Xebia freut sich, diese Fähigkeiten zu integrieren, um unsere Kunden weltweit zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihre digitalen Transformationsinitiativen im großen Maßstab zu beschleunigen."Tarun Khatri, Devendra Natani und Akhilesh Natani, die Gründer von Appcino sagten: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Team von Xebia. Mit dem umfassenden Branchenwissen und der Expertise von Appcino in Salesforce und Appian, also Low-Code-Plattformen, können wir gemeinsam unseren Kunden zu noch größerem Erfolg verhelfen: Wir unterstützen sie von der Strategie bis zur Umsetzung und helfen ihnen, Innovation und digitale Transformation in ihrem Unternehmen zu beschleunigen.Mit ihrem Zusammenschluss erreichen Xebia & Appcino eine unbestrittene Führungsposition bei der Beschleunigung der digitalen Transformation. Xebias globale Präsenz, sowie die gemeinsame Größe und Erfahrung und die starke Übereinstimmung in ihrer Vision in Hinblick auf Low-Code, bieten eine Basis, um dies auf die nächste Stufe zu bringen und unseren Kunden und Mitarbeitern positive Impulse zu geben. Die Kunden von Appcino werden immens von den erweiterten Möglichkeiten von Xebia profitieren, insbesondere im Bereich AI/ML, RPA, Data und DevOps.Die natürliche Synergie zwischen den beiden Unternehmen wird die besten Voraussetzungen für den Erfolg schaffen, und es fühlt sich großartig an, ein Teil davon zu sein!"Die Übernahme ergänzt die Werte und die Mission von Xebia, die Grenzen der Technologie zu erweitern. Der Zusammenschluss mit Appcino, einem führenden Unternehmen im Bereich der Low-Code-Beratung und -Entwicklung, stärkt Xebias Position als globaler digitaler Marktführer und verstärkt die Fähigkeit des Unternehmens, die Technologielandschaft seiner Kunden zu erweitern und deren Geschäftswachstum weiter zu beschleunigen.Für mehr Informationen:info@xebia.comwww.xebia.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1523967/Appcino_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1523968/Xebia_Logo.jpgPressekontakt:Xebia+91-9810802457Original-Content von: Xebia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156294/4932105