Cegid, ein führender Anbieter von Business-Management-Softwarelösungen, und KKR, eine führende, weltweit operierende Investmentgesellschaft und einer der weltweit größten Technologie- und Software-Investoren, gaben heute bekannt, dass KKR eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen mit einem Enterprise Value von 5,5 Milliarden Euro erwerben wird. Silver Lake, ein im Bereich Technologie-Investitionen weltweit führendes Unternehmen, bleibt Mehrheitsaktionär und verpflichtet sich, die vom Managementteam von Cegid eingeschlagene Wachstumsstrategie gemeinsam mit KKR und dem bestehenden Aktionär AltaOne in den kommenden Jahren weiter zu unterstützen.

Das im Jahr 1983 gegründete Unternehmen Cegid mit Hauptsitz im französischen Lyon ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware und bietet sowohl funktionale (Personalwesen, Finanzen und Steuern) als auch vertikale (Wirtschaftsprüfer, KMUs, Einzelhandel) cloud-basierte Lösungen an. Als Pionierunternehmen im Bereich SaaS ist Cegid seit den Anfängen des Cloud-Computing im Jahr 2004 heute ein führender europäischer Anbieter von cloud-basierten Lösungen. Cegid stellt mehr als 350.000 Unternehmen und 4,5 Millionen Nutzern weltweit cloud-basierte Lösungen bereit. Seit dem Investment von Silver Lake im Jahr 2016 konnte das Unternehmen seine Marktführerschaft ausbauen und ein starkes zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnen. Diese Erfolge sind der Fokussierung auf SaaS-Lösungen sowie auf robuste Investitionen in Cloud-Produkte der nächsten Generation und wertsteigernde Akquisitionen geschuldet.

Pascal Houillon, CEO von Cegid, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Wir blicken mit Stolz auf die Fortschritte der vergangenen Jahre und auf das starke Wachstum zurück, das wir erreicht haben. Wir haben die Marktreichweite von Cegid auf geografisch sinnvolle Weise erweitert und unser Produktportfolio sowie die Bandbreite der Kunden ausgebaut, die wir heute bedienen und die auf die Mitarbeiter von Cegid und unsere erweiterten Möglichkeiten vertrauen. Wir verfügen über eine Reihe leistungsstarker, wegweisender Cloud-Produkte in allen unseren sechs Geschäftsbereichen, verbessern kontinuierlich unseren Kundenservice und erweitern unser Angebot durch strategische Übernahmen, um in bestehenden Märkten wachsen und neue vertikale Märkte erschließen zu können. Wir freuen uns darauf, die enge, vertrauensvolle Partnerschaft mit Silver Lake fortzusetzen. Das Unternehmen hat uns auf unserem Weg der Wertschöpfung mit seinem profunden Softwarewissen unterstützt und wird dies auch in den kommenden Jahren tun. Da wir auch künftig in erstklassige, praktische und innovative cloud-basierte Lösungen investieren werden, freuen wir uns sehr, KKR als neuen Aktionär begrüßen zu dürfen. Wir sind davon überzeugt, dass die Erfahrung und Unterstützung von KKR und von unseren bestehenden Investoren auf der nächsten Wegetappe von Cegid äußerst wertvoll sein werden, um die Geschäftsziele unserer Kunden heute und auch in Zukunft zu unterstützen."

Christian Lucas, Co-Head von Silver Lake EMEA, kommentierte dies wie folgt: "Cegid hat eine herausragende Softwareplattform entwickelt, die eine breite Palette an geschäftskritischen, wegweisenden Managementlösungen für eine Vielzahl unterschiedlicher Branchen und Kundengruppen bietet. Die Konzentration auf cloud-basierte Lösungen sowie der kundenzentrierte Ansatz haben zu einem starken Wachstum geführt. Es ist uns eine große Freude, seit unserer Investition mit Pascal Houillon und dem gesamten Managementteam von Cegid zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns darauf, die weitere Entwicklung von Cegid als europäischer Cloud Champion in den kommenden Jahren als Mehrheitsaktionär zu unterstützen und die neu eingegangene Partnerschaft mit KKR als Basis für unser weiteres Engagement zu nutzen. Wir sind davon überzeugt, dass KKR auf diesem Weg eine Fülle an relevantem Fachwissen einbringen kann und begrüßen das Unternehmen als neuen Investor."

Jean-Pierre Saad, Head of EMEA Technology von KKR, und Jérôme Nommé, Head of France von KKR, kommentierten dies wie folgt: "Wir freuen uns sehr, Cegid auf seinem weiteren Weg begleiten zu dürfen. Wir verfolgen das Unternehmen seit vielen Jahren und sind beeindruckt von dem Wachstum, das Pascal Houillon und sein Team erreicht haben, wodurch sie Cegid zu einem europaweit führenden Softwareunternehmen gemacht haben. Das heute getätigte Investment ist Ausdruck unseres anhaltenden strategischen Schwerpunkts, in führende europäische Softwareunternehmen zu investieren und französische Technologie-Champions in ihrem Wachstum zu unterstützen. Wir sehen der Zusammenarbeit mit dem Managementteam von Cegid, mit Silver Lake und AltaOne mit Freude entgegen, um die nächste Wachstumsphase von Cegid noch mehr zu beschleunigen."

KKR tätigt seine Investition im Rahmen der Core-Investment-Strategie des Unternehmens, welche die Bereitstellung von Kapital für längerfristige Marktchancen vorsieht.

Die Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und der behördlichen Genehmigungen voraussichtlich am Ende des dritten Quartals abgeschlossen. Über die weiteren Einzelheiten der Transaktion wurde bisher nichts bekanntgegeben.

Über Cegid

Cegid ist ein führender Anbieter von Business-Management-Cloud-Lösungen für Fachleute aus den Bereichen Finanzen (ERP, Cash-Management, Steuern), Lohnbuchhaltung und Talentmanagement, Wirtschaftsprüfung und Einzelhandel. Mit seinen nachweislichen Erfolgen im Bereich der Cloud-Management-Lösungen bietet Cegid eine langfristige Bindung an die Kunden und leistet Unterstützung bei der Digitalisierung von Unternehmen jeder Größenordnung im privaten oder öffentlichen Sektor. Cegid vereint ein vorausschauendes, pragmatisches Geschäftskonzept mit Fachwissen über neue Technologien und mit einem hervorragenden Verständnis der geltenden Vorschriften. In einer sich schnell verändernden Wirtschaft macht Cegid mehr möglich und unterstützt Kunden dabei, ihr Potenzial mit innovativen, zielgerichteten Geschäftslösungen voll auszuschöpfen.

Cegid beschäftigt 3.000 Mitarbeiter und vertreibt seine Lösungen in insgesamt 75 Ländern. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 498 Millionen Euro. Pascal Houillon stieß im März 2017 zu Cegid und ist dessen CEO.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.cegid.com; http://jobs.cegid.com/

Über Silver Lake

Silver Lake ist ein weltweit agierendes Unternehmen für Technologieinvestments mit einem kombinierten Gesamtvermögen aus verwaltetem Vermögen und gebundenem Kapital in Höhe von mehr als 83 Mrd. US-Dollar. Es verfügt über ein Team aus Investment- und Betriebsspezialisten in Nordamerika, Europa und Asien. Die Unternehmen im Investment-Portfolio von Silver Lake erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von mehr als 196 Mrd. US-Dollar und beschäftigen weltweit mehr als 448.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Silver Lake und sein Portfolio finden Sie unter www.silverlake.com.

Über KKR

KKR ist eine führende, weltweit operierende Investmentgesellschaft, die Lösungen für die alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Das Ziel von KKR ist es, attraktive Investitionsrenditen zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck verfolgt das Unternehmen ein geduldiges, diszipliniertes Investitionskonzept, beschäftigt erstklassige Mitarbeiter und unterstützt das Wachstum der Unternehmen, die sich in seinem Portfolio befinden, und das Wachstum der Städte und Gemeinden, in denen diese tätig sind. KKR investiert in Investmentfonds, die in Private Equity, Kredite und Sachwerte investieren. Das Unternehmen verfügt über strategische Partner, die Hedge-Fonds verwalten. Die im Versicherungssektor tätigen Tochtergesellschaften von KKR bieten Altersvorsorge-, Lebens- und Rückversicherungsprodukte unter dem Management der Global Atlantic Financial Group an. Angaben über die Investitionen von KKR schließen möglicherweise die Aktivitäten der Fonds und der im Versicherungssektor tätigen Tochtergesellschaften ein, an denen KKR beteiligt ist. Weitere Informationen über KKR Co. Inc. (NYSE: KKR) finden Sie auf der Website von KKR unter kkr.com und auf Twitter unter @KKR_Co.

