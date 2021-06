DJ GM stellt "deutlich" besseres Vorsteuerergebnis als erwartet in Aussicht

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Autobauer General Motors (GM) geht davon aus, dass sein Vorsteuerergebnis für das erste Halbjahr "deutlich besser" ausfallen wird als bisher erwartet. Man sei "erfolgreich" mit der derzeitigen Halbleiterknappheit umgegangen, erklärte der Konzern aus Detroit am Donnerstag. Zudem seien Schritte eingeleitet worden, um die Auslieferungen an US-Händler und Kunden in Kanada zu erhöhen, um der starken Kundennachfrage nach den Modellen Chevrolet, Buick, GMC und Cadillac gerecht zu werden. Die GM-Aktie gewinnt im vorbörslichen Handel an der Wall Street 3,2 Prozent.

Die Produktion der Pickups Chevrolet Silverado HD und GMC Sierra HD will GM ab Mitte Juli um ca. 1.000 Fahrzeuge pro Monat erhöhen, während die Auslieferungen von Chevrolet Colorado und GMC Canyon Pickups von Mitte Mai bis zur Woche des 5. Juli um ca. 30.000 Fahrzeuge hochgefahren werden sollen. "Die Kundennachfrage ist weiterhin sehr stark, und die GM-Teams in den Bereichen Technik, Lieferketten und Fertigung haben bemerkenswerte Arbeit geleistet, um die Produktion von Fahrzeugen mit hoher Nachfrage und begrenzter Kapazität zu maximieren", sagte Phil Kienle, Vice President für den Bereich North America Manufacturing and Labor Relations.

Die GM-Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf um 43,3 Prozent gestiegen, während der S&P-500-Index um 12 Prozent zulegen konnte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2021 09:39 ET (13:39 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.