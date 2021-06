DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.079,24 -0,23% +14,82% Stoxx50 3.471,79 -0,12% +11,69% DAX 15.632,67 +0,19% +13,95% FTSE 7.064,35 -0,61% +10,02% CAC 6.507,92 -0,21% +17,23% DJIA 34.632,42 +0,09% +13,15% S&P-500 4.196,98 -0,26% +11,74% Nasdaq-Comp. 13.631,76 -0,91% +5,77% Nasdaq-100 13.547,24 -0,94% +5,11% Nikkei-225 29.058,11 +0,39% +5,88% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 169,88 -26

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,73 68,83 -0,1% -0,10 n.def. Brent/ICE 71,12 71,35 -0,3% -0,23 +38,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.870,29 1.908,70 -2,0% -38,42 -1,5% Silber (Spot) 27,32 28,16 -3,0% -0,84 +3,5% Platin (Spot) 1.161,50 1.193,13 -2,7% -31,63 +8,5% Kupfer-Future 4,47 4,60 -2,9% -0,13 +26,7%

Bei Erdöl scheint die Luft nach der jüngsten Rally auf Mehrjahreshochs etwas raus zu sein. Die Rohölbestände in den USA könnten im Verlauf die nächsten Impulse setzen, nachdem Daten des privaten American Petroleum Institute (API) einen Vorratsabbau gezeigt haben.

Anziehende Marktzinsen und die Dollarstärke bringen den Goldpreis kräftig unter Druck. Die anhaltend hohen Inflationsdaten dürften aber die Nachfrage nach dem Edelmetall kurzfristig wieder anfachen, heißt es im Handel.

FINANZMARKT USA

Uneinheitlich - An der Wall Street bewegen sich die Anleger erneut zwischen Zinssorgen und Konjunkturhoffnung. Der Zwiespalt findet Nahrung in neuen Konjunkturdaten, die durchweg stark ausgefallen sind. Der US-Autobauer General Motors (GM) geht davon aus, dass sein Vorsteuerergebnis für das erste Halbjahr "deutlich besser" ausfallen wird als bisher erwartet. Die Aktie gewinnt 5,6 Prozent. Die Aktie des Wettbewerbers Ford gewinnt 6,2 Prozent. Ford will einen kleinen Pick-Truck auf den Markt bringen. Die Social-Media-Plattform Twitter bringt ihren ersten kostenpflichtigen Abo-Service an den Start. Twitter klettern um 1,2 Prozent. Das Technologieunternehmen Splunk vermeldet für das erste Quartal einen größer als von Analysten erwartet ausgefallenen Verlust. Für die Aktie geht es um 8,7 Prozent abwärts. Die Papiere von Netapp steigen um 2,7 Prozent. Das im Bereich Datenspeicherung und -verwaltung tätige Unternehmen übertraf bei Umsatz und Gewinn die Schätzungen.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wenig verändert - Ein deutliches Minus in der Zwischenzeit wurde dank günstiger Daten vom US-Arbeitsmarkt wieder aufgeholt: Der ADP-Bericht wies einen starken Stellenaufbau aus und die wöchentlichen Erstanträge fielen das erste Mal seit Beginn der Pandemie unter die Marke von 400.000. Noch wichtiger war aber die Job-Komponente im ISM-Service-Index für Mai, die leicht zurückfiel auf 55,3 nach 58,8 Zählern. "Damit bleibt sie gut genug, übt aber keinen Druck auf die Fed zum Tapering aus", kommentierte ein Händler. Kräftige Kursverluste mussten die Airlines und Reiseveranstalter verbuchen. Zur Überraschung der Marktteilnehmer soll Portugal durch die britische Regierung wieder von der Liste der sicheren Reiseziele entfernt werden, berichtete der BBC. Tui fielen in London um 4,4 Prozent, Lufthansa um 3,5 Prozent. Für Ryanair und Easyjet ging es sogar bis zu 5 Prozent abwärts. Die Gewinner stellten die Autowerte, angeführt von 4 Prozent Plus bei BMW, die auf neue Jahreshochs stiegen. Die Münchener hätten Nachholbedarf zu den zuletzt stark gelaufenen Titeln von VW, hieß es im Handel. Daimler verbesserten sich um 1,6 Prozent, VW nur um 0,2 Prozent. Dazu passend haben in Deutschland die Pkw-Neuzulassungen im Mai kräftig angezogen. Gewinner im DAX waren auch FMC und Fresenius, die bis zu 1,8 Prozent stiegen. Der Bausektor profitierte von dem starken Ausblick von Saint-Gobain, die um 4,2 Prozent stiegen. Der Baukonzern rechnet im ersten Halbjahr mit einem Rekordgewinn.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:05 Mo, 17:13 % YTD EUR/USD 1,2126 -0,70% 1,2232 1,2229 -0,7% EUR/JPY 133,70 -0,07% 133,96 133,81 +6,0% EUR/CHF 1,0970 +0,04% 1,0990 1,0990 +1,5% EUR/GBP 0,8598 -0,21% 0,8596 0,8604 -3,7% USD/JPY 110,26 +0,63% 109,51 109,42 +6,8% GBP/USD 1,4104 -0,47% 1,4230 1,4213 +3,2% USD/CNH (Offshore) 6,3985 +0,22% 6,3766 6,3708 -1,6% Bitcoin BTC/USD 38.666,51 +2,27% 37.091,26 36.836,04 +33,1%

Der Dollarindex zieht mit den Daten massiv an und steigt um 0,7 Prozent. Die Erwartung geldpolitischer Straffungen stützt den Greenback.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich aufwärts ist es am Donnerstag an den asiatischen Aktienmärkten gegangen. Die anlaufenden Impfkampagnen wie jene in Japan stützten das Sentiment. Zudem hatte die US-Regierung im Streit um eine Digitalsteuer vorübergehend Strafzölle gegen mehrere europäische Länder und Indien ausgesetzt. Gegen den regionalen Trend verbuchten die chinesischen Börsen Abgaben. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor zeigte eine Verlangsamung der Geschäftsaktivität im Mai an - gleichwohl lag der Index noch immer klar im expansiven Bereich. Am chinesischen Aktienmarkt standen die Beziehungen zwischen den USA und China im Fokus, nachdem es am Vortag eine Videokonferenz zwischen dem chinesischen Vize-Premier Liu He und US-Finanzministerin Janet Yellen gegeben hatte. Doch hatte US-Präsident Joe Biden Pläne erläutert, ein Verbot von US-Investitionen in Unternehmen zu erlassen, die mit dem chinesischen Militär in Verbindung stehen. In Japan stützte die anlaufende Impfkampagne gegen das Coronavirus. Nachdem der S&P/ASX-200 in Sydney am Vortag auf einem neuen Rekordhoch geschlossen hatte, legte der Index nach. Starke Daten zum australischen Wirtschaftswachstum im ersten Quartal hatten zur Wochenmitte für ein kräftiges Plus gesorgt. Der Energiesektor zog um 3,3 Prozent an und profitierte von den gestiegenen Ölpreisen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Pkw-Zulassungen gewinnen im Mai dank deutscher Marken an Schwung

In Deutschland wurden im Mai 230.635 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen, das entspricht einem Wachstum von 37,2 Prozent zum Vorjahresmonat. Im Mai 2020 waren die Zulassungen allerdings pandemiebedingt zum Mai 2019 um rund 50 Prozent eingebrochen. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Donnerstag mitteilte, legte der Anteil der privaten Zulassungen um 21,4 Prozent auf einen Anteil von 33,7 Prozent zu. Zuvor hatte bereits der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) für den Mai 2021 eine Zulassung von 230.600 Pkw berichtet. Nach Angaben des KBA zeigten bei den deutschen Marken mit Ausnahme von Mercedes (minus 14,8 Prozent) Zulassungssteigerungen, die bei Smart mit plus 480,5 Prozent besonders deutlich ausfielen.

Bayer erweitert Prostatakrebs-Portfolio mit Zukauf

Bayer erweitert sein Portfolio für Prostatakrebs mit einem Zukauf in den USA. Wie der DAX-Konzern mitteilte, übernimmt er das Forschungs- und Entwicklungsunternehmen Noria Therapeutics Inc und dessen Tochtergesellschaft PSMA Therapeutics Inc. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

EuGH unterstützt Tesco-Mitarbeiter im Streit um gleichen Lohn

Tausende derzeitige und ehemalige Mitarbeiter der britischen Supermarktkette Tesco haben sich die Unterstützung vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) in ihrem juristischen Kampf um gleiche Bezahlung gesichert. Das oberste rechtsprechende Organ der Europäischen Union mit Sitz in Luxemburg hat die Rechtmäßigkeit der Klagen anerkannt.

United Airlines will 15 Boom-Überschallflugzeuge in Flotte aufnehmen

Die US-Fluggesellschaft United Airlines Holdings will die künftigen Überschallflugzeuge von Boom Supersonic kaufen, sollten diese die Sicherheits- und Nachhaltigkeitsziele erfüllen. Wie die beiden Gesellschaften am Donnerstag mitteilten, erklärte sich United bereit, 15 der von Boom geplanten Overture-Flugzeuge zu erwerben. Diese sollen in der Lage sein, mit Mach 1,7 zu fliegen - also mit 1,7-facher Schallgeschwindigkeit.

GM stellt "deutlich" besseres Vorsteuerergebnis als erwartet in Aussicht

Der US-Autobauer General Motors (GM) geht davon aus, dass sein Vorsteuerergebnis für das erste Halbjahr "deutlich besser" ausfallen wird als bisher erwartet. Man sei "erfolgreich" mit der derzeitigen Halbleiterknappheit umgegangen, erklärte der Konzern aus Detroit am Donnerstag. Zudem seien Schritte eingeleitet worden, um die Auslieferungen an US-Händler und Kunden in Kanada zu erhöhen, um der starken Kundennachfrage nach den Modellen Chevrolet, Buick, GMC und Cadillac gerecht zu werden. Die GM-Aktie gewinnt im vorbörslichen Handel an der Wall Street 3,2 Prozent.

Twitter startet ersten kostenpflichtigen Abo-Service

Die Social-Media-Plattform Twitter bringt ihren ersten kostenpflichtigen Abo-Service an den Start. Das Produkt namens Twitter Blue starte am Donnerstag in Kanada und Australien und soll im Laufe der Zeit auch auf andere Märkte ausgedehnt werden, teilte Twitter mit. Die Kosten für den Dienst werden 3,49 kanadische Dollar pro Monat bzw. 4,49 australische Dollar monatlich betragen.

