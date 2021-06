Die am Donnerstag veröffentlichten Daten spiegelten eine positive Dynamik in der US-Wirtschaft wider. Darunter war der ISM-Dienstleistungsindex, der auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten stieg. Analysten von Wells Fargo weisen darauf hin, dass die Aktivität im Dienstleistungssektor noch nie so stark und breit gefächert war. Sie warnen, dass mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...