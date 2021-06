Nachdem an der Wall Street in den letzten Tagen eine fast unheimliche Ruhe herrschte (minimale Umsätze, kaum Bewegung etc.) geht es heute wieder zur Sache! Im Fokus der Wall Street heute hzunächst wieder die Meme-Aktie AMC Entertainment (erst mit eienr erneuten Kursrakete, dann aber der herbe Abverkauf) - aber bedeutsamer sind die heutigen Konjunkturdaten, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...