Der Indexanbieter Stoxx hat Veränderungen in der DAX-Indexfamilie mit Wirkung zum 21. Juni 2021 bekannt gegeben. Auto1 Group SE wird in den MDAX aufgenommen und ersetzt dort Siltronic AG (wechselt in den SDAX). Grundlage ist die Fast-Exit-Regel. Veränderungen im SDAX: Siltronic AG ersetzt Auto1 Group SE (Wechsel aus dem MDAX), Vantage Towers AG ersetzt Koenig & Bauer AG (Fast-Exit-Regel), Grenke AG ersetzt Corestate Capital Holding S.A. (Fast-Entry-Regel), Nagarro SE ersetzt Leoni AG (Fast-Entry-Regel) Im DAX und im TecDAX gibt es keine Änderungen.

