Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 3 juin/June 2021) - The common shares of Headwater Gold Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Headwater Gold Inc. is a technically-driven junior mineral exploration company focused on exploring for high-grade precious metal deposits in the Western USA. Headwater is actively exploring one of the most well-endowed and mining-friendly jurisdictions in the world with a goal of making world-class precious metal discoveries. Headwater has a large portfolio of epithermal vein exploration projects, and a technical team composed of experienced geologists with diverse capital markets, junior company, and major mining company experience. The Company is well funded and plans an aggressive 2021 exploration season, with the intent to drill several of its 100% owned projects in Nevada, Idaho, and Oregon, including the Company's flagship Katey and Mahogany projects.

Les actions ordinaires de Headwater Gold Inc. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Headwater Gold Inc. est une société junior d'exploration minière à vocation technique axée sur l'exploration de gisements de métaux précieux à haute teneur dans l'ouest des États-Unis. Headwater explore activement l'une des juridictions les mieux dotées et les plus favorables à l'exploitation minière au monde dans le but de faire des découvertes de métaux précieux de classe mondiale. Headwater dispose d'un vaste portefeuille de projets d'exploration de veines épithermales et d'une équipe technique composée de géologues expérimentés possédant une expérience diversifiée des marchés des capitaux, des sociétés juniors et des grandes sociétés minières. La Société est bien financée et prévoit une saison d'exploration agressive en 2021, avec l'intention de forer plusieurs de ses projets détenus à 100 % dans le Nevada, l'Idaho et l'Oregon, y compris les projets phares de la Société, Katey et Mahogany.

Issuer/Émetteur: Headwater Gold Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): HWG Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 49 567 718 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 3 735 000 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 422107 10 2 ISIN: CA422107 10 2 6 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 8 juin/June 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 28 février/February Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation

The Exchange is accepting Market Maker applications for HWG. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com