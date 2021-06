Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 3 juin/June 2021) - The common shares of Nurosene Health Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Nurosene is a mental wellness company that currently offers two distinct solutions: a line of nutraceuticals that target sleep quality, stress, and energy levels, as well as a Mobile Application that helps users develop habits that are conducive to brain health through its curated content, which includes a variety of activities designed to improve mental function, and allows users to track their progress over time . Our goal is to help users by offering actionable and adaptable strategies to improve daily mental health and overall brain performance.

Les actions ordinaires de Nurosene Health Inc. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Nurosene est une entreprise de bien-être mental qui propose actuellement deux solutions distinctes: une gamme de nutraceutiques qui ciblent la qualité du sommeil, le stress et les niveaux d'énergie, ainsi qu'une application mobile qui aide les utilisateurs à développer des habitudes propices à la santé du cerveau grâce à ses contenu, qui comprend une variété d'activités conçues pour améliorer la fonction mentale et permet aux utilisateurs de suivre leurs progrès au fil du temps. Notre objectif est d'aider les utilisateurs en proposant des stratégies exploitables et adaptables pour améliorer la santé mentale au quotidien et les performances cérébrales globales.

Issuer/Émetteur: Nurosene Health Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): MEND Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 33 141 523 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 1 695 000 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences Biologiques CUSIP: 64132U 10 0 ISIN: CA 64132U 10 0 3 Boardlot/Quotité: 500 IPO Price/Prix: $0.90/0,90 $ Agent: Canaccord Genuity Corp. & Beacon Securities Limited Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: le 7 juin/June 2021 Trading Date/Date de negociation: le 8 juin/June 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 septembre/September Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for MEND. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com