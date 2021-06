Die in Düsseldorf ansässige Vermögensverwaltung Hinkel & Cie. legt im Fondsbereich höchsten Wert auf ausgewogene Allokation mit einem interessanten Chancen-Risiko-Verhältnis. Unter dieser Prämisse steht auch der im zweiten Quartal 2019 aufgelegte Fonds Value Aktiv Plus FV. Im laufenden Jahr konnte er über sechs Prozent zulegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...