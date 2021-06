04.06.2021 - Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) Zeit als Krisenmanager ist vorbei: Jetzt muss auch operativ wieder der Drive gezeigt werden, den man bis "vor den Bilanzproblemen" an den Tag legte. Zumindest wenn man wieder an die alten Kursniveaus anknüpfen will. Nachdem Plug Power eine Ausschreibung für den Umbau der Pariser Flughäfen zu Wasserstoff-Hubs gewinnen konnte, geht es jetzt rund: Aus dem MoU im Januar mit Renault wird die bereits Ende 2021 mit 3 Modellen im Leicht-LKW Bereich am europäischen Markt ppräsente HYVIA. Bedeutet tausende von Brennstoffzellen und H2-Infrastruktur ...

