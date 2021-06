DJ Astrazeneca und Merck & Co melden Erfolg mit Brustkrebsmittel

Von Peter Loftus

LONDON (Dow Jones)--Ein von Astrazeneca plc und Merck & Co vertriebenes Medikament reduziert das Wiederauftreten von Brustkrebs bei Frauen mit einer frühen, aber aggressiven Form der Krankheit. Dies ist das Ergebnis einer langjährigen internationalen Studie, die online im New England Journal of Medicine veröffentlicht und auf einer Krebsforschungskonferenz vorgestellt wurde. Das Mittel könnte das Arsenal der Waffen gegen eine erbliche Form von Brustkrebs erweitern.

Die Pille von Astrazeneca mit dem Namen Lynparza hat sich zu einem der Topseller des Unternehmens entwickelt und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,8 Milliarden Dollar. Der Konkurrent Glaxosmithkline plc zahlte 2019 mehr als 5 Milliarden Dollar, um den Hersteller eines anderen sogenannten PARP-Hemmers, Tesaro, zu übernehmen. Lynparza hat einen US-Listenpreis von etwa 14.449 Dollar pro Patient und Monat. Astrazeneca plant, die Daten bei den Behörden einzureichen und die Zulassung von Lynparza für BRCA-Brustkrebs im Frühstadium zu beantragen.

