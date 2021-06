DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BAHN - Die Deutsche Bahn AG hat eine neue Digitalvorständin gefunden. Wie das Handelsblatt aus Unternehmens- und Regierungskreisen erfahren hat, wird Donya Amer künftig die Digitalisierung des Bundesunternehmens verantworten. Die 48-jährige Betriebswirtin folgt damit auf Sabina Jeschke, die das Unternehmen zum 1. Juni auf eigenen Wunsch verlassen hat. Amer ist IT-Expertin und hat Bosch dahin entwickelt, klimaneutral zu produzieren. Daraus entstand das Beratungsunternehmen Bosch Climate Solutions, dessen CEO sie ist. Es berät andere Unternehmen dabei, klimaneutral zu werden. Amer war seit 2017 bei Bosch. Zuvor arbeitete sie 17 Jahre lang beim IT-Unternehmen IBM in Frankfurt als Beraterin. (Handelsblatt)

ROBINHOOD - Nach dem milliardenschweren Börsengang der Kryptohandelsplattform Coinbase bahnt sich in den USA das nächste große Fintech-Listing an: Der Neobroker Robinhood will an die Nasdaq. Laut Insidern könnte das Vorhaben noch in diesem Monat umgesetzt werden- zu einer Bewertung von gut 30 Milliarden Dollar. Das wäre rund dreimal mehr, als Robinhood derzeit wert ist. Das Geschäft boomt, gerade in der Corona-Krise haben viele Kleinanleger ihr Interesse für die Geldanlage entdeckt. Andererseits werden die Märkte wegen der Inflationssorgen immer nervöser. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2021 01:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.