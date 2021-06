Der amerikanische Pharmakonzern Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, NYSE: PFE) zahlt am heutigen Freitag eine Dividende in Höhe von 39 US-Cents für das zweite Quartal 2021 an seine Aktionäre. Record date war der 7. Mai 2021. Damit wird die 330. vierteljährliche Dividende in Folge ausbezahlt. Auf das Jahr hochgerechnet, schüttet das Unternehmen eine Gesamtdividende von 1,56 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs ...

