Guten Morgen, der DAX ist am Vortag zunächst deutlich abgerutscht und hat im Tagestief 15.477 Punkte markiert. Damit lag der DAX genau am 10er-EMA im Tageschart, der aber verteidigt werden konnte. Solange der DAX über oder im Bereich des 10er-EMA in einem Aufwärtstrend notiert, ist eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Es bildete sich eine bullishe Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen ...

