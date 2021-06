Die Analysten von Goldman Sachs haben das Kursziel für die Aktien von BMW von 108 auf 109 Euro angehoben und die Bewertung auf HALTEN belassen. Die Banker passten in einer gestern veröffentlichten Studie ihre Schätzungen mit Blick auf die Zahlen zum ersten Quartal und die teilweise Auflösung der Rückstellungen für das EU-Kartellverfahren an. Der nächste potenzielle Kurstreiber dürfte nach Einschätzung der Experten der Digitaltag am 24. Juni sein. (dpa-AFX) ____________________________________________________________________________ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...