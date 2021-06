The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.06.2021ISIN NameNL0010022307 ICHOR COAL N.V. EO-,10XS1619315861 WORLD BK 17/21 MTNXS1616411036 E.ON SE MTN 17/21XS1431430740 GLANBIA CO-OP SOC.16/21CVUSN4578BQA53 ING BK NV 11/21 REGSDE000NRW0FE7 LAND NRW SCH.R. VARXS1244682487 BUENOS AIR. 15/21 REGSBE6286986284 BEKAERT 16-21 ZO CVDE000HLB3C90 LB.HESS.THR.CARRARA06A/16DE000HSH5Y60 HCOB FZ 2 16/21DE000HLB2D66 LB.HESS.THR.CARRARA12D/15