Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Williams: Fed-Anleihekäufe noch nicht zurückfahren

Der Präsident der Federal Reserve Bank von New York, John Williams, ist der Ansicht, dass die US-Wirtschaft noch weit von dem Punkt entfernt sei, an dem die Federal Reserve ihre Anleihekäufe in Höhe von 120 Milliarden Dollar pro Monat zurückfahren muss. "Die Wirtschaft hat sich verbessert und ich denke, sie ist auf einem guten Weg. Aber meiner Meinung nach sind wir noch ein ganzes Stück davon entfernt, den substanziellen Fortschritt zu erreichen, nach dem wir wirklich suchen", um das Tempo der Käufe von Vermögenswerten zu verlangsamen, sagte Williams in einem Interview auf dem Yahoo Finance Channel.

US-Präsident Joe Biden baut Schwarze Liste chinesischer Firmen aus

US-Präsident Joe Biden hat die Schwarze Liste mit chinesischen Firmen, in die US-Konzerne nicht investieren dürfen, ausgebaut. Ein am Donnerstag von Biden unterzeichnetes Dekret erhöht die Gesamtzahl der gebannten chinesischen Unternehmen auf 59. Damit setzt Joe Biden den Kurs fort, den der ehemalige Präsident Donald Trump mit China gefahren hat. Unter ihm befanden sich 48 Firmen aus dem Reich der Mitte auf der Black List. Die neue Anordnung hindert Amerikaner daran, in diese Firmen zu investieren, mit einer 60-tägigen Gnadenfrist bis zum 2. August, bevor die Sanktionen beginnen. US-Gesellschaften, die bereits direkt oder indirekt bei den Firmen auf der Schwarzen Liste investiert sind, bleibt ein Jahr Zeit um das Investment zu verkaufen.

Russland streicht Dollar aus Staatsfonds

Russland hat nach eigenen Angaben den Dollar aus seinem Nationalen Vermögensfonds gestrichen. Die Regierung strebe eine "Entdollarisierung der russischen Wirtschaft" an, erklärte das Wirtschaftsministerium in Moskau am Donnerstag. Seit dem 20. Mai sei der Anteil der Dollar-Aktiva im Fonds daher von 35 Prozent auf null Prozent reduziert worden. Der Kreml reagiere so auf "makroökonomische und geopolitische Tendenzen der letzten Jahre".

Indiens Zentralbank weitet Staatsanleihekäufe aus

Die Reserve Bank of India (RBI) weitet ihre Staatsanleihekäufe aus, um die Kreditkosten niedrig zu halten und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Wie RBI-Gouverneur Shaktikanta Das mitteilte, will die Zentralbank von Juli bis September zusätzliche Staatsanleihen für 1,2 Billionen Rupien (16,43 Milliarden US-Dollar) kaufen. Zugleich beließ die RBI den Repo-Satz bei 4,00 Prozent und den Reverse-Repo-Satz bei 3,35 Prozent.

Ifo: Immer mehr Unternehmen planen Preiserhöhungen

Immer mehr Unternehmen in Deutschland wollen ihre Preise erhöhen. Das geht aus der Konjunkturumfrage des Ifo Instituts vom Mai hervor. Insbesondere im Großhandel stieg die Zahl auf 65 Punkte, von 54 im April. "Viele Unternehmen geben Preiserhöhungen auf der Beschaffungsseite weiter", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo Umfragen. "Zudem gibt es teilweise Nachholeffekte aufgrund früherer Preissenkungen während der Corona-Krise."

CDU in Sachsen-Anhalt liegt vor Wahl am Sonntag deutlich vor AfD

Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die CDU laut dem am Donnerstag veröffentlichten ZDF-Politbarometer deutlich vor der AfD. Die Partei von Ministerpräsident Reiner Haseloff käme danach bei der Wahl an diesem Sonntag auf 30 Prozent (plus ein Punkt im Vorwochen-Vergleich), während die AfD 23 Prozent (unverändert) erreichen würde. Eine Mehrheit ohne die CDU als Regierungspartei scheint damit eher unwahrscheinlich.

Belarus strahlt vermutlich unter Zwang aufgezeichnetes Interview mit Blogger aus

Das staatliche belarussische Fernsehen hat am Donnerstagabend ein aufgezeichnetes Interview mit dem inhaftierten Regierungskritiker Roman Protassewitsch ausgestrahlt, das vermutlich unter Zwang entstand. Darin bekennt sich der sich offensichtlich unwohl fühlende 26-Jährige dazu, zu Protesten aufgerufen zu haben und lobt Machthaber Alexander Lukaschenko. Protassewitschs Vater sagte der Nachrichtenagentur AFP, es handle sich dabei um eine durch Folter erzwungene Aussage. Unterdessen kündigte Minsk Vergeltungsmaßnahmen wegen der von den USA verhängten Sanktionen an.

Berlin hält 2,9 Millionen Euro für Unterstützung belarussischer Journalisten bereit

Die Bundesregierung hält rund 2,9 Millionen Euro zur Unterstützung von politisch verfolgten belarussischen Journalisten bereit. Das berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland unter Berufung auf eine Antwort des Staatssekretärs des Auswärtigen Amtes, Miguel Berger, auf Anfrage des grünen Osteuropa-Experten im Bundestag, Manual Sarrazin. Demnach ist das Geld im laufenden Jahr 2021 auch für unabhängige Medien in und außerhalb von Belarus eingeplant.

Polizei in Hongkong nimmt Demokratie-Aktivistin in Gewahrsam

Am 32. Jahrestag der Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz hat die Polizei in Hongkong eine bekannte Demokratie-Aktivistin in Gewahrsam genommen. Die Juristin Chow Hang-tung wurde am Freitagmorgen vor ihrem Büro von vier Polizisten in Zivil vorläufig festgenommen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Aktivistin wurde in einer schwarzen Limousine weggebracht. Derweil bekräftigten die USA ihre Unterstützung für die Tiananmen-Aktivisten.

Gut die Hälfte aller deutschen Passagierflüge 2020 Kurzstreckenflüge

Gut die Hälfte aller in Deutschland startenden Passagierflüge waren nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) im vergangenen Jahr Kurzstreckenflüge mit einer Distanz von bis zu 1.000 Kilometern. Laut Destatis war der Anteil mit 53 Prozent trotz coronabedingt stark zurückgegangener Passagierzahlen ähnlich hoch wie vor der Pandemie: 2019 waren ebenfalls gut die Hälfte (54 Prozent) aller Passagierflüge Kurzstreckenflüge. Derzeit wird über eine Beschränkung von Flügen über kurze Distanzen und innerhalb Deutschlands debattiert.

JAPAN

Ausgaben privater Haushalte Apr +13,0% (PROGNOSE: +9,3%) gg Vorjahr

Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Apr +12,1% gg Vorjahr

Konsumneigung Apr 77,0%

Konsumneigung Apr +6,1 Pkt gg Vorjahr

PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Mai +4,5% gg Vorjahr (PROG +4,5%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Mai +3,3% gg Vorjahr

THAILAND

Verbraucherpreise Mai +2,44% gg Vorjahr (PROG +3,15%)

