Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) ist derzeit zwar womöglich in einer Seitwärtsphase, allerdings sind die vergangenen Monate überaus zufriedenstellend gewesen. Seit dem Herbst des letzten Jahres konnten die Anteilsscheine in der Spitze schließlich ca. 44 % an Gewicht zulegen. Eine solide Performance, die zuletzt mit dem klaren, möglichen operativen Turnaround begründet werden dürfte. Auch mit Blick auf die Dividende hat die BASF-Aktie Stabilität geliefert. Für Einkommensinvestoren ist das natürlich wichtig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...