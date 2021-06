Elon Musk sorgt am Markt für Digitalwährungen weiter für erhebliches Aufsehen.Frankfurt - Tesla-Chef Elon Musk sorgt am Markt für Digitalwährungen weiter für erhebliches Aufsehen. Am Freitag löste eine kryptische Nachricht des Multimilliardärs auf Twitter erhebliche Kursverluste aus. Die nach Marktwert bedeutendste Kryptowährung Bitcoin fiel um rund fünf Prozent auf rund 36'500 US-Dollar. Die zweitwichtigste Digitalanlage Ether sank um etwa sieben Prozent auf rund 2600...

