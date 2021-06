DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich vor US-Arbeitsmarktbericht

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Negative Vorgaben aus den USA haben am Freitag die Kauflaune an den ostasiatischen Börsen gedämpft. Diese verringerten allerdings anfänglich deutlichere Verluste oder stießen sogar in positives Terrain vor.

Überraschend starke Daten vom US-Arbeitsmarkt hatten an der Wall Street am Donnerstag Befürchtungen geschürt, dass die Inflation noch mehr Fahrt aufnehmen könnte und die US-Notenbank deshalb die geldpolitischen Zügel früher als bislang erwartet straffen werde. Am Anleihemarkt zogen die Renditen daraufhin an, was Finanzwerte tendenziell stützte, Technologiewerte wegen des hohen Fremdkapitalanteils der Branchenunternehmen jedoch belastete. Dieses Muster zeigte sich am Freitag auch in Asien. Etwas Unterstützung erhielten die US-Börsen im späten Handel von Präsident Joe Biden, der beim Thema Unternehmensbesteuerung Entgegenkommen signalisierte.

Die asiatischen Investoren warteten gespannt auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Mai, der im späteren Verlauf des Freitags veröffentlicht wird. Der am Donnerstag vorgelegte ADP-Arbeitsmarktbericht und die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe hatten von einem deutlichen Beschäftigungsaufbau gezeugt.

China-Börsen unbeeindruckt von Ausweitung der schwarzen Liste

In Tokio sank der Nikkei-225-Index um 0,4 Prozent auf 28.942 Punkte. An der Börse im südkoreanischen Seoul gab der Kospi um 0,2 Prozent nach. In Schanghai beendete der Composite-Index den Handel 0,2 Prozent höher. In Shenzhen ging es mit den Kursen im Schnitt um 0,6 Prozent aufwärts und an der technologielastigen Chinext um 1,3 Prozent. Dass die USA weitere chinesische Unternehmen auf die schwarze Liste gesetzt haben, belastete nicht. Der Hang-Seng-Index in Hongkong zeigte sich im späten Handel 0,2 Prozent niedriger. In Sydney legten die Kurse um durchschnittlich 0,5 Prozent zu. Der ASX-200 schloss den dritten Tag in Folge auf einem Rekordhoch.

In Mumbai profitierte der Aktienmarkt nicht von der Entscheidung der indischen Zentralbank, ihre Anleihekäufe auszuweiten. Der BSE tendierte im späten Handel knapp behauptet.

Unter den Einzelwerten verteuerten sich Geely Auto in Hongkong um 6,4 Prozent. Händlern zufolge soll es ein großes Investoreninteresse an Jidu, dem E-Auto-Gemeinschaftsunternehmen mit Baidu, geben. Baidu verbilligten sich um 3,1 Prozent.

Rio Tinto verloren in Sydney im Sog allgemein schwacher Rohstoffwerte 1,9 Prozent. Die Titel profitierten mithin nicht von einer Personalentscheidung, mit denen das Unternehmen seine angeschlagenen Beziehungen zu den Aborigines zu verbessern sucht. Wie Rio Tinto nun bekanntgab, hat es den ehemaligen Minister für Angelegenheiten der Ureinwohner im Bundesstaat Westaustralien, Ben Wyatt, zum nicht-geschäftsführenden Direktor ernannt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.295,40 +0,49% +10,75% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.941,52 -0,40% +5,88% 08:00 Kospi (Seoul) 3.240,08 -0,23% +12,76% 08:00 Schanghai-Comp. 3.592,10 +0,22% +3,43% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.907,49 -0,20% +7,40% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.147,41 -0,57% +16,39% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.156,15 -0,28% +11,16% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.581,17 -0,59% -2,25% 11:00 BSE (Mumbai) 52.112,01 -0,23% +8,86% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,2112 -0,1% 1,2128 1,2187 -0,8% EUR/JPY 133,47 -0,2% 133,77 133,77 +5,9% EUR/GBP 0,8588 -0,1% 0,8599 0,8607 -3,8% GBP/USD 1,4104 +0,0% 1,4103 1,4161 +3,1% USD/JPY 110,19 -0,1% 110,30 109,78 +6,7% USD/KRW 1115,48 -0,1% 1116,64 1114,44 +2,7% USD/CNY 6,4058 +0,0% 6,4038 6,3907 -1,9% USD/CNH 6,4035 +0,1% 6,3985 6,3894 -1,5% USD/HKD 7,7579 -0,0% 7,7583 7,7578 +0,1% AUD/USD 0,7668 +0,1% 0,7661 0,7724 -0,5% NZD/USD 0,7151 +0,1% 0,7146 0,7214 -0,5% Bitcoin BTC/USD 36.643,01 -5,5% 38.776,51 38.635,01 +26,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,08 68,81 +0,4% 0,27 +42,4% Brent/ICE 71,54 71,31 +0,3% 0,23 +39,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.872,65 1.870,30 +0,1% +2,35 -1,3% Silber (Spot) 27,40 27,48 -0,3% -0,08 +3,8% Platin (Spot) 1.156,50 1.161,50 -0,4% -5,00 +8,1% Kupfer-Future 4,45 4,46 -0,2% -0,01 +26,3% ===

June 04, 2021 03:25 ET (07:25 GMT)

