Einmal zum Mond und zurück - Elon Musk twittert und bewegt so den Kurs von Bitcoin, Dogecoin und anderen Kryptowährungen. Im aktuellen t3n Podcast wagen wir einen kleinen Rundumschlag zu dem CEO, der polarisiert wie kein anderer. In der aktuellen Folge des t3n Podcast sprechen wir mit Mirco Recksiek, Gründer von Bitcoin2Go, über Tesla-Chef Elon Musk und sein Interesse an Dogecoin, Bitcoin und anderen Coins. Dabei streifen wir, ob Bitcoin ein Zahlungsmittel ist, ob Kryptowährungen klimaschädlich sind und warum SpaceX Ethereum, Bitcoin und Dogecoin in den Weltraum schießt. Elon Musk gilt als größter Fan der Kryptowährung ...

