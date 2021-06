Tesla-Chef Elon Musk war lange still - bis jetzt. Am Freitag löst eine kryptische Nachricht Musks auf Twitter erhebliche Kursverluste beim Bitcoin aus. Die Kryptowährung verliert am Morgen sieben Prozent auf 36.533 Dollar. Die zweitwichtigste Digitalanlage Ether verliert ebenfalls sieben Prozent auf rund 2.600 Dollar.In Kürze mehr.

Den vollständigen Artikel lesen ...