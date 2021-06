Splunk schafft, wofür viele Firmen an der Börse gefeiert werden: Die Cloud-Umsätze massiv zu steigern. Dennoch befindet sich die Aktie seit Monaten in einem rasanten Abwärtstrend. Splunk ist damit das Paradebeispiel dafür, wie schwierig es sein kann, sein altes Geschäftsmodell in ein Cloud-Modell umzuwandeln.Splunk hat im ersten Geschäftsquartal (bis Ende April) seine Umsätze um 16 Prozent auf 502 Millionen Dollar steigern können. Damit wurde die Firmenprognose von 480 bis 500 Millionen Dollar übertroffen ...

