In den vergangenen Wochen ging es mit den Preisen für Edelmetalle nur ein eine Richtung. Doch gestern kam es zu einem starken Abverkauf, der in den Charts deutliche Spuren hinterließ. Sollte der Abverkauf eine Ausnahme bleiben, schlägt die Stunde der Schnäppchenjäger. Wenn nicht, steht Short-Tradern eine interessante Zeit ins Haus. Das big picture beleuchten wir mit Ihnen in den folgenden Zeilen. Die kurzfristigen Chancen hingegen nimmt Marktexperte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...