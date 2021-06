Hamer wird für seine Führungsrolle im Finanzbereich bei der Entwicklung von Velodyne zum weltweit ersten börsennotierten Pure-Play-Lidar-Unternehmen gewürdigt

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) gab heute bekannt, dass Chief Financial Officer Drew Hamer zu den Finalisten der Bay Area CFO of the Year Awards ernannt wurde.

Velodyne Lidar Chief Financial Officer Drew Hamer has been named a finalist in the Bay Area CFO of the Year Awards. Hamer was recognized for his central role in Velodyne's raising $70 million from strategic investors, leading the company through the COVID-19 economic downturn with a combination of loans and asset sales, and guiding the company through a SPAC merger that raised $419 million which fully capitalized its balance sheet. Velodyne is the world's first public pure-play lidar company. (Photo: Velodyne Lidar)

Hamer wurde für seine zentrale Rolle bei der Beschaffung von 70 Millionen USD von strategischen Investoren, der Führung des Unternehmens durch den wirtschaftlichen Abschwung im Rahmen von COVID-19 mit einer Kombination aus Krediten und Anlagenverkäufen und der Führung des Unternehmens durch eine SPAC-Fusion, die 419 Millionen USD einbrachte und die Bilanz des Unternehmens vollständig kapitalisierte, ausgezeichnet. Velodyne ist das weltweit erste börsennotierte reine Lidar-Unternehmen.

Als strategische Führungskraft baute Hamer die Finanzprozesse, Systeme, Richtlinien und Corporate Governance von Velodyne auf und unterstützte damit das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens. Velodyne, der weltweit führende Anbieter von Lidar-Systemen, ist bekannt für sein breites Portfolio an wegweisenden Lidar-Technologien, die die Anforderungen einer Vielzahl von Branchen erfüllen. Die Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne verändern durch sichere Mobilität und intelligente Gemeinschaften das Leben.

Die Bay Area CFO of the Year Awards werden von Larkin Street Youth Services in Zusammenarbeit mit der San Francisco Business Times verliehen. Die Organisation wählt die Finalisten auf der Grundlage ihrer eigenen Formel hinsichtlich quantitativer, qualitativer und einzigartiger positiver Einflüsse aus, die CFOs zu ihren Organisationen beitragen. Die Gewinner werden bei einer Preisverleihung in San Francisco am 23. September 2021 bekannt gegeben.

"Drew ist ein geschätzter Kollege, der mit seiner Expertise und seinem Engagement maßgeblich zum Wachstum von Velodyne beigetragen hat", sagte Anand Gopalan, Chief Executive Officer von Velodyne Lidar. "Drews Erfolgsbilanz mit außergewöhnlichen geschäftlichen Leistungen und Innovationen in seinem Bereich machen ihn zu einer hervorragenden Wahl als Finalist für den CFO of the Year Award."

"Es ist eine Ehre, als Finalist für den Bay Area CFO of the Year Award in der Kategorie Public Company nominiert zu werden", sagte Hamer. "Es gibt viele talentierte CFOs in der Bay Area und ich möchte den anderen Award-Finalisten gratulieren. Das letzte Jahr der Unterstützung von Velodyne bei der Umwandlung in ein börsennotiertes Unternehmen und der anschließenden Führung des Unternehmens bot viele Herausforderungen und Chancen. Es war ein Privileg, Teil des Führungs- und Finanzteams zu sein, das unglaublich hart daran gearbeitet hat, Velodyne zu einem erfolgreichen, wachsenden Börsenunternehmen zu machen."

Als CFO von Velodyne arbeitet Hamer mit dem Führungsteam an der Finanzstrategie und leitet die Finanzorganisation in den Bereichen Prognosen, Budgetierung und Buchhaltung. Er ist eine erfahrene Führungskraft im Finanzbereich mit über 25 Jahren Führungserfahrung bei börsennotierten und vorbörslichen Technologieunternehmen. Bevor er zu Velodyne kam, arbeitete Hamer bei Unternehmen wie ON24, Keynote Systems, KnowNow, Intraspect Software, Excite@Home und Sybase. Hamer hat die Beziehungen zu Investoren gepflegt, finanzielle Effizienzsteigerungen umgesetzt, Kapital beschafft und die Expansion von Finanz- und Geschäftsbereichen in der ganzen Welt beaufsichtigt, sowohl organisch als auch durch Übernahmen.

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) läutete mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit 360°-Rundumsicht in Echtzeit eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne, der weltweit führende Anbieter von Lidar, ist bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge, intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.velodynelidar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, ohne Einschränkung, aller Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, und schließt, ohne Einschränkung, Aussagen über Velodynes Zielmärkte, neue Produkte, Entwicklungsbemühungen oder Aussagen über den Wettbewerb ein. Wenn in dieser Pressemitteilung die Worte "schätzt", "prognostiziert", "erwartet", "geht davon aus", "rechnet damit", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "strebt", "dürfte", "kann", "wird", "sollte", "zukünftig", "schlägt vor" und Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke (oder die negativen Versionen dieser Wörter oder Ausdrücke) verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderer wichtiger Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Velodyne liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Wichtige Faktoren, unter anderem solche, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken können, sind Ungewissheiten in Bezug auf die staatliche Regulierung und die Akzeptanz von Lidarsystemen, die ungewissen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft von Velodyne und seiner Kunden, die Fähigkeit von Velodyne, das Wachstum zu bewältigen, die Fähigkeit von Velodyne, seinen Geschäftsplan umzusetzen, Ungewissheiten in Bezug auf die Fähigkeit der Velodyne-Kunden, ihre Produkte zu vermarkten, und die endgültige Marktakzeptanz dieser Produkte; die Quote und der Grad der Marktakzeptanz der Produkte von Velodyne; der Erfolg anderer konkurrierender Lidar- und sensorbezogener Produkte und Dienstleistungen, die bereits existieren oder möglicherweise verfügbar werden; Ungewissheiten im Zusammenhang mit aktuellen Rechtsstreitigkeiten von Velodyne und potenziellen Rechtsstreitigkeiten, in die Velodyne verwickelt ist, oder der Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit des geistigen Eigentums von Velodyne; und allgemeine wirtschaftliche und marktbezogene Bedingungen, die sich auf die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Velodyne auswirken. Velodyne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

