Essen (ots) - Das Örtliche wird ab 1. Juli 2021 neuer Offizieller Partner der DFB-Schiedsrichter*innen. Das Logo von Das Örtliche wird ab der kommenden Saison auf den Trikotärmeln sowie der Trainings- und Aufwärmbekleidung der DFB-Schiedsrichter*innen, Schiedsrichter-Assistent*innen und vierten Offiziellen zu sehen sein. Die für drei Jahre geschlossene Partnerschaft umfasst die Wettbewerbe Bundesliga, 2. Bundesliga, DFB-Pokal, DFB-Pokalfinale der Frauen sowie die FLYERALARM Frauen-Bundesliga.Darüber hinaus wird Das Örtliche mit dem DFB an einer gemeinsamen Kampagne zur Förderung des Schiedsrichterwesens in Deutschland mitwirken und in die Ehrungen zum "Schiedsrichter und Schiedsrichterin des Jahres" eingebunden.Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb der DFB GmbH: "Wir freuen uns sehr, mit Das Örtliche einen neuen und innovativen Partner für das Schiedsrichterwesen des DFB gefunden zu haben. Unsere Elite-Schiedsrichter*innen leiten pro Jahr über 800 Spiele und stehen für Neutralität, Präzision und Zuverlässigkeit. Ich bin überzeugt, dass wir mit Das Örtliche, das von Verbrauchern und Unternehmen ebenso für seine Qualität und Zuverlässigkeit geschätzt wird, eine inhaltlich starke und erfolgreiche Partnerschaft entwickeln und umsetzen werden, von der beide Partner profitieren."Dirk Schulte, Geschäftsführer Das Örtliche Service und Marketing GmbH: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und Partnerschaft. Unsere Marke teilt sich viele Werte mit den Schiedsrichter*innen. Sie steht Nutzern und Inserenten gegenüber für Verlässlichkeit und Objektivität. So wie die Schiedsrichter*innen Partner und Möglichmacher des Sports sind, pflegt Das Örtliche die Verbindungen zwischen Nutzern und Inserenten und bringt sie zusammen. Das Sponsoring bietet uns natürlich die Möglichkeit, unsere Marke in den Köpfen vieler fußballbegeisterter Menschen in Deutschland noch stärker zu verankern. Doch wir sehen unser Engagement auch als ein echtes Bekenntnis zu den Schiedsrichter*innen und wollen ihnen als Partner auf allen Ebenen zur Seite stehen."Florian Götte, Abteilungsleiter Schiedsrichterwesen im DFB: "Das Schiedsrichterwesen im DFB wurde in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Für unsere weitere Professionalisierung im Bereich der Spitzen-Schiedsrichter*innen und auch unsere Arbeit in der Gewinnung- und Erhaltung von Schiedsrichter*innen an der Basis sehen wir sehr gute Anknüpfungspunkte bei unserem neuen Partner Das Örtliche. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und spannende Zusammenarbeit."Über Das Örtliche:Das Örtliche wird von DTM Deutsche Tele Medien und 92 Verlagen Das Örtliche gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Das Örtliche den Nutzern als Buch, online und mobil über www.dasoertliche.de sowie u. a. als Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2020 verzeichneten die Produkte von Das Örtliche medienübergreifend über 980 Mio. Nutzungen*.Die Wortmarke Das Örtliche ist im Markenregister für die DasÖrtliche Zeichen-GbR eingetragen und kennzeichnet alle Produktausprägungen in sämtlichen Medien. Auch die typisch blau-weiße Farbkombination sorgt für eine gezielte Wiedererkennung des Markenauftritts.*Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2020; repräsentative Befragung von 15.974 Personen ab 16 Jahren, Oktober 2020Über den Deutschen Fußball-Bund:Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit rund sieben Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.Pressekontakt:Das Örtliche Service- und Marketing GmbHDaniel WurlLeitung Werbung & KommunikationBamlerstr. 1a | 45141 EssenTel.: (0201) 43 948 - 30Mail: d.wurl@dasoertliche-marketing.deOriginal-Content von: Das Örtliche Service- und Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35440/4932494