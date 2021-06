Die Analysten der Credit Suisse haben das Kursziel für die Aktien von Infineon von 42,50 auf 43 Euro angehoben und die Bewertung auf KAUFEN belassen. Die Banker hoben in einer heute veröffentlichten Studie ihre Umsatz- und Gewinnschätzungen für den Chipkonzern bis ins Jahr 2023 an. Man begründete dies mit dem beschleunigten Wachstum in der Industriesparte, das die Kapazitätsprobleme im Geschäft mit Sicherheitslösungen (CSS) überlagere. (dpa-AFX) ____________________________________________________________________________ ...

